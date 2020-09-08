Туристический автобус сгорел в 20 км от Софии

Все пассажиры успели выйти из автобуса. Однако сгорел весь багаж.

Туристический автобус сгорел в 20 км от Софии
Фото: скрін відео

Турецкий туристический автобус, следовавший в Стамбул, сгорел на трассе в 20 км от столицы Болгарии Софии.

Как пишет болгарское издание БТН1, спасатели получили сообщение об инциденте 7 сентября в 23:15. В 00:10 пожар был ликвидирован.

О жертвах не сообщается, поскольку все пассажиры успели выйти из автобуса. Однако сгорел весь багаж.

Напомним, неделю назад на трассе Киев-Одесса возле села Снежки Киевской области сгорел рейсовый пассажирский автобус. Пассажиры и водитель не пострадали.

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