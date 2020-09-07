В Украине собираются выпускать электромобили Volkswagen

В Украине собираются выпускать электромобили Volkswagen

В Украине могут начать выпускать электромобили Volkswagen. Соответствующие переговоры с руководством немецкого автогиганта ведет сейчас завод «Еврокар», выпускающий автомобили Skoda.

На прошлой неделе народные депутаты Верховной Рады утвердили законопроекты №3476 и №3477, которые дают стимулы для развития производства электромобилей в Украине. Инвесторы получат очень большие льготы, если решат начать выпускать в нашей стране машины с электрической силовой установкой, а также электромоторы и литий-ионные батареи.

Кроме того, в Украине с каждым годом покупают все больше и больше электрокаров.

Поэтому, учитывая все это, завод «Еврокар» хочет начать выпускать электрокары концерна Volkswagen. На какой стадии сейчас переговоры – не известно. Думаем, принятие парламентом законопроектов №3476 и №3477 повышает шансы, что переговоры закончатся успешно.


Максимов Віталій, Тудей

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