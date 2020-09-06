Названі найдешевші економічні вживані авто

Автоексперти представили декілька економічних транспортних засобів від 3 000 до 5 000 доларів.

В першу чергу варто згадати про невеликі авто класу А. За 4,6 тис. дол. можна придбати версію Toyota Aygo, випущену в 2009 р. Автомобіль має літровий трициліндровий двигун та “механіку”. Силовий агрегат генерує 68 к.с.. На 100 км транспортний засіб витрачає п’ять літрів пального.

Більш практичним авто є Fiat Panda. Усередині салону досить просторо. Модель 2008 года коштує 3,7 тис. дол. Авто має дизельний двигун на 70 к.с. По місту машина витрачає 5.4 л.

Можна придбати авто класом вище. Мова йде про хетчбек Opel Astra класу «С». Автомобіль оснащений дизельною силовою установкою на 90к.с. З двигуном функціонує МКПП. У місті модель споживає 6,5 л. По трасі транспортний засіб витрачає 4.3 л.

За словами експертів, якщо добре переглянути портали оголошень можна знайти багато схожих варіантів, в хорошому стані та за доступну ціну.