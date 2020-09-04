Из Киева в Херсон отправился арт-поезд ГогольTrain (фото, видео)
В четверг, 3 сентября, из Киева в Херсон отправился арт-поезд ГогольTrain. В компании “Укрзализныця” отметили, что уже второй раз ГогольTrain становится визитной карточкой фестиваля GogolFest.
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“Вчера с Центрального железнодорожного вокзала Киева в Херсон отправился арт-поезд ГогольTrain. Этот проект – уникальный пример, как современное украинское искусство интегрируется в такие обыденные вещи, как железная дорога”, – говорится в сообщении.
В свою очередь, председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак отметил, что для УЗ было очень интересно присоединиться к проекту Министерства инфраструктуры, Министерства культуры, Офиса президента и собственно организаторов мероприятия.
Таким образом, уже второй раз ГогольTrain становится визитной карточкой фестиваля GogolFest.
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Фото: соцсети