Из Киева в Херсон отправился арт-поезд ГогольTrain (фото, видео)

В четверг, 3 сентября, из Киева в Херсон отправился арт-поезд ГогольTrain. В компании “Укрзализныця” отметили, что уже второй раз ГогольTrain становится визитной карточкой фестиваля GogolFest.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АО “Укрзализныця” (УЗ).

“Вчера с Центрального железнодорожного вокзала Киева в Херсон отправился арт-поезд ГогольTrain. Этот проект – уникальный пример, как современное украинское искусство интегрируется в такие обыденные вещи, как железная дорога”, – говорится в сообщении.

В свою очередь, председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак отметил, что для УЗ было очень интересно присоединиться к проекту Министерства инфраструктуры, Министерства культуры, Офиса президента и собственно организаторов мероприятия.

Таким образом, уже второй раз ГогольTrain становится визитной карточкой фестиваля GogolFest.

Как сообщала KV , в конце августа Кабинет министров назначил главой правления “Укрзализныци” Владимира Жмака – экс-заместителя председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили (в 2015-2016 годах), в прошлом нефтегазового бизнесмена, а на местных выборах 2014 года – неудачливого кандидата в Киевсовет по 43 округу (Никольская Борщаговка) от тогдашнего политсоюза Порошенко-Кличко.

Ранее KV сообщала, что компания “Укрзализныця” запустила пилотный проект по охране пассажирских поездов во время поездок. Пока что охрана в поездах появится только на 10 маршрутах.

Фото: соцсети