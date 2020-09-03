Рада ужесточила уголовную ответственность за угон авто

Верховная Рада приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за угон транспортных средств, сообщает пресс-служба парламента.

Законопроект №3301 поддержали 309 народных депутатов.

"Положение действующего законодательства фактически не позволяют привлечь к более строгому наказанию похитителей автомобилей. Ведь если автомобиль вследствие угона не претерпел никаких повреждений, его состояние не ухудшилось, то это не квалифицируется как причинение значительного или большого вреда", - говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает ужесточение уголовной ответственности за подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, а также за продажу такого транспортного средства до 1-1,2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

Действующее законодательство предусматривает за уничтожение, подделку или замену номеров агрегатов транспортного средства или замену идентификационного номера штраф от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что в ноябре 2018 Верховная Рада ввела уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, усилила ответственность и увеличила штрафы. Закон должен был вступить в силу с января 2020 года, но его действие отсрочили до 1 июля 2020 года.

Документ включал в Уголовный кодекс ст. 286-1, согласно которой управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического, иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, наказывается штрафом от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17000 - 34 000 гривен) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Такое же повторное правонарушение приводило бы к штрафу 51 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет.

Однако 17 июня 2020 года Рада приняла еще один законопроект - № 3314, который подписал президент Владимир Зеленский. Законопроект предусматривает отмену уголовного наказания за вождение в нетрезвом состоянии.