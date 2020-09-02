В ночь на завтра, 3 сентября, три троллейбуса в Киеве изменят свою работу

В ночь на завтра, 3 сентября, три троллейбуса в Киеве изменят свою работу

В ночь на 3 сентября киевские троллейбусы маршрутов №№ 38, 45 будут работать в сокращенном режиме. Также внесены изменения в работу троллейбусов маршрута № 42.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевпастранс” (*).

“Ремонтируем контактную сеть на пересечении ул. Василия Касияна – ул. Маршала Якубовского (заезд в депо)”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что с 0:40 до 4:40 движение троллейбусов по ул. Касияна будет закрыто.

Последние отправления троллейбусов маршрута № 38 по собственному маршруту состоятся:

от ст. м. “Выдубичи”: 22:55, 23:10;

от Музея истории Украины в 2 мировой войне: 23:23, 23:38.

Последние отправления троллейбусов маршрута № 45 по собственному маршруту состоятся:

от ст. м. “Выставочный центр”: 23:52, 00:10;

от ст. м. “Васильковская”: 23:45, 00:01

Также отменены следующие рейсы троллейбусов маршрута № 42:

от ст. м. “Лыбидская”: 23:02;

от ул. Дегтяревская: 23:50.

Напомним, с 22:00 сегодня, 2 сентября, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта на ул. Лютеранской. Запланировано, что ограничение продлится до 4:00 завтра, 3 сентября.

КП “Киевпастранс” основано Киевсоветом в 2001 году. Основной вид деятельности – пассажирский наземный транспорт городского и пригородного сообщения. Уставный фонд – 1,64 млрд гривен. С 30 августа 2016 года КП возглавляет Дмитрий Левченко. 

КП “Киевпастранс” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, которым с 6 февраля 2020 года руководит экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Вопросы транспортной инфраструктуры в столице курирует назначенный 21 февраля 2020 года зампредседателя КГГА Александр Густелев.

* КП “Київпастранс” (Код ЄДРПОУ: 31725604)

Фото: transit.parovoz.com


Александр Кравченко, КиевВласть

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