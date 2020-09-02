Рада одобрила в первом чтении законопроекты о стимулировании производства в Украине электромобилей

Верховная Рада (ВР) поддержала в первом чтении законопроекты, которыми предлагается с целью развития экономики предоставить налоговые преференции производителям электротранспорта и комплектующих к ним, а также продлевается действие уже существующих льгот.

Об этом KV стало известно из очередного заседания ВР, которое состоялось 2 сентября 2020 года.

За проект закона №3476 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине” в первом чтении и за основу проголосовало 316 народных депутатов при необходимых 226, а за законопроект №3477 “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине” – 308 нардепов.

Документы вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые, по задумке законодателя, должны стимулировать отрасль электрического транспорта. Предлагается продлить до 2025 года льготы, освобождающие от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу на таможенную территорию страны товаров для производства транспортных средств оснащенных исключительно электрическими двигателями, а также по ввозу и поставке транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Кроме этого, законопроект временно освобождает:

предприятия электротехнической промышленности от налогообложения прибыли (дохода), полученной от реализации электродвигателей, литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов, зарядных устройств собственного производства, предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), а также предприятия автомобильной промышленности – от налогообложения прибыли, полученной от реализации транспортных средств собственного производства, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

физических лиц, покупающих легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями, от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Налогоплательщики также смогут включить в налоговую скидку расходы на приобретение легковых автомобилей, оснащенных электродвигателями.

Также предлагается др 1 января 2029 года освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия и оборудование, ввозимое на таможенную территорию для производства транспортных средств, оснащенных одним или несколькими электродвигателями.

Отметим, что сегодня под стенами ВР прошла акция протеста владельцев “евроблях” с требованием принять Радой законопроект №3704, который, как информировала *KV, предлагает изменить правила ввоза транспортных средств на территорию Украины – с 1 января 2021 года отменить уплату акцизного сбора как на новые, так и подержанные авто. При этом, значительно изменится начисление транспортного налога, который будет распространятся на более дешевые автомобили и авто большего возраста.