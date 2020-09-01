2020-09-01
На трассе "Киев-Одесса" сгорел рейсовый автобус
Обошлось без жертв и пострадавших.
На трассе Киев-Одесса возле села Снежки Киевской области днем 1 сентября загорелся рейсовый пассажирский автобус. Спасателям удалось потушить пожар.
Фото: ГСЧС
Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Информация о возгорании автобуса Setra сообщением "Киев-Одесса" поступило в 15:25. Пожар был ликвидирован в 16:57.
К тушению привлекались 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.
По данным спасателей, в автобусе находились 20 пассажиров. Все они вышли наружу. Пострадавших и погибших нет.
Напомним, в прошлом году в июне автобус Setra, двигавшийся по маршруту "Сарны-Киев", сгорел близ с. Новачки Коростенского району Житомирской области. Пассажиры и водитель не пострадали.