На трассе "Киев-Одесса" сгорел рейсовый автобус

Обошлось без жертв и пострадавших.

На трассе Киев-Одесса возле села Снежки Киевской области днем 1 сентября загорелся рейсовый пассажирский автобус. Спасателям удалось потушить пожар.

Фото: ГСЧС

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании автобуса Setra сообщением "Киев-Одесса" поступило в 15:25. Пожар был ликвидирован в 16:57.

К тушению привлекались 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

По данным спасателей, в автобусе находились 20 пассажиров. Все они вышли наружу. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, в прошлом году в июне автобус Setra, двигавшийся по маршруту "Сарны-Киев", сгорел близ с. Новачки Коростенского району Житомирской области. Пассажиры и водитель не пострадали.