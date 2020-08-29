В Украине появилась Skoda Octavia нового поколения

В Украине стартовали продажи Skoda Octavia нового, четвертого, поколения. В базовой комплектации ACTIVE с 1,4 л двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач, она стоит 572 250 гривен.

В базовой комплектации есть две подушки безопасности, система мониторинга давления в шинах, система удержания автомобиля на уклоне, пакет «Плохие дороги», противотуманные передние фары и др.

Мощность 1,4 л мотора составляет 150 л.с. Расход топлива составляет от 4,7 л на 100 км пути. Уровень выбросов СО2 – от 109 гр/км.

В комплектации AMBITION с 1,4 л мотором новая Octavia стоит 614 200 грн (с 6-ступенчатой «механикой») или 661 920 грн (с 8-ступенчатым «автоматом»).

В комплектации STYLE с 1,4 л мотором и с 6-ступенчатой «механикой» новая Octavia стоит 704 030 грн, а с 8-ступенчатым «автоматом» - 751 470 грн.