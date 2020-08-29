В Украине появилась Skoda Octavia нового поколения

В Украине появилась Skoda Octavia нового поколения

В Украине стартовали продажи Skoda Octavia нового, четвертого, поколения. В базовой комплектации ACTIVE с 1,4 л двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач, она стоит 572 250 гривен.

В базовой комплектации есть две подушки безопасности, система мониторинга давления в шинах, система удержания автомобиля на уклоне, пакет «Плохие дороги», противотуманные передние фары и др.

Мощность 1,4 л мотора составляет 150 л.с. Расход топлива составляет от 4,7 л на 100 км пути. Уровень выбросов СО2 – от 109 гр/км.

В Украине появилась Skoda Octavia нового поколения

В комплектации AMBITION с 1,4 л мотором новая Octavia стоит 614 200 грн (с 6-ступенчатой «механикой») или 661 920 грн (с 8-ступенчатым «автоматом»).

В Украине появилась Skoda Octavia нового поколения

В комплектации STYLE с 1,4 л мотором и с 6-ступенчатой «механикой» новая Octavia стоит 704 030 грн, а с 8-ступенчатым «автоматом» - 751 470 грн.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажировВ Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажиров
Первый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяцПервый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяц
На видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шинаНа видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шина
На Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТПНа Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТП
На территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсантокНа территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине выставили на продажу самый быстрый автомобильВ Украине выставили на продажу самый быстрый автомобиль
В Украине восстанавливают разрушенный мост через ДнепрВ Украине восстанавливают разрушенный мост через Днепр
У мережі показали зображення нового Mercedes-Benz S-ClasУ мережі показали зображення нового Mercedes-Benz S-Clas
Немецкие б/у авто по 50 евро в Украине стоят в 40 раз дорожеНемецкие б/у авто по 50 евро в Украине стоят в 40 раз дороже
В Украине осталось всего 65 нелегальных АЗС – ГетьманцевВ Украине осталось всего 65 нелегальных АЗС – Гетьманцев
В Украине маршрутки заменят другим транспортомВ Украине маршрутки заменят другим транспортом
В Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностьюВ Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностью
В Украине увеличат штраф за непристегнутый ремень безопасностиВ Украине увеличат штраф за непристегнутый ремень безопасности
В Украине появятся ещё 220 камер автофиксации нарушений ПДДВ Украине появятся ещё 220 камер автофиксации нарушений ПДД
Украинец увеличил запас хода Nissan Leaf до 650 кмУкраинец увеличил запас хода Nissan Leaf до 650 км
Последние новости
Подгружаем последние новости