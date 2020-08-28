2020-08-28
В Україні засвітився дуже рідкісний британський автомобіль
Запорізький автомобільний музей «Фаетон» поповнив колекцію дуже рідкісним Wolseley Hornet Mark II 1969 року. Автомобіль дійсно незвичайний і єдиний в Україні.
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Wolseley Hornet випускався в 1961-1969 роках і всього зібрали 28 455 авто. Це була свого роду розкішна версія популярного Mini.
Від побратима Wolseley Hornet відрізняється, перш за все, хромованою решіткою радіатора і вираженим багажником. Оснащений він літровим двигуном потужністю 38 «коней», а максимальна швидкість машини становить 128 км/год.