В Україні засвітився дуже рідкісний британський автомобіль

Запорізький автомобільний музей «Фаетон» поповнив колекцію дуже рідкісним Wolseley Hornet Mark II 1969 року. Автомобіль дійсно незвичайний і єдиний в Україні.

Про це повідомляє ТопЖир.

Wolseley Hornet випускався в 1961-1969 роках і всього зібрали 28 455 авто. Це була свого роду розкішна версія популярного Mini.

Від побратима Wolseley Hornet відрізняється, перш за все, хромованою решіткою радіатора і вираженим багажником. Оснащений він літровим двигуном потужністю 38 «коней», а максимальна швидкість машини становить 128 км/год.

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