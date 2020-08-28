Водитель смотрел кино, пока его Tesla таранила шерифа

Водитель смотрел кино, пока его Tesla таранила шерифа

Житель города Роли (Raleigh), столицы штата, доктор Давэйндер Голи (Devainder Goli) ехал на своей Tesla Model S и смотрел кино прямо за рулем. Причем данный факт даже не пришлось устанавливать в ходе расследования — надо отдать должное мужчине, он сам во всем сознался. Машина двигалась в режиме автопилота и не заметила несколько автомобилей, частично перекрывающих проезжую часть. Электромобиль на полном ходу протаранил Dodge Charger местного шерифа Кита Стоуна (Keith Stone), который ударом отбросило сначала на автомобиль дорожно-патрульной службы, а затем и вовсе в кювет.

Надо отдать должное реакции стражей правопорядка — оба представителя власти (шериф и патрульный) находились снаружи своих машин и в последний момент отскочили от летящей в ночи «Теслы». В итоге на дороге случилась форменная свалка: мало того, что доктор привел в негодность помимо своего автомобиля еще два, так и до этого проезжая часть была перекрыта из-за ранее случившейся аварии. Именно поэтому на месте находились экипаж дорожного патруля и помогавший им Стоун.

По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал и дело обошлось только большим количеством разбросанного по шоссе пластика, битого стекла и оторванных ударами запчастей. Как пишет интернет-портал местного телеканала WRAL, доктору Голи придется ответить перед законом за то, что не объехал место ДТП, как того требуют правила, и за то, что пользовался телевизором во время движения (да, в США есть отдельный штраф за это).

Важно учитывать, что так называемый «автопилот» в данной «дорестайлинговой» Tesla Model S (2014?2015 год выпуска) является лишь продвинутым круиз-контролем с функцией удержания в полосе и предупреждения о столкновениях. Точно также, как бортовой компьютер в самолете с аналогично называющейся функцией, «мозг» электрокара лишь удерживает заданные параметры движения. На все изменения маршрута и непредвиденные ситуации, а также внезапно возникающие препятствия человек за рулем обязан реагировать сам. В более новых моделях электромобилей этой марки устанавливаются более продвинутые системы помощи водителю, но отвлекаться от дороги при их активации все равно нельзя.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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