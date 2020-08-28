Водитель смотрел кино, пока его Tesla таранила шерифа

Житель города Роли (Raleigh), столицы штата, доктор Давэйндер Голи (Devainder Goli) ехал на своей Tesla Model S и смотрел кино прямо за рулем. Причем данный факт даже не пришлось устанавливать в ходе расследования — надо отдать должное мужчине, он сам во всем сознался. Машина двигалась в режиме автопилота и не заметила несколько автомобилей, частично перекрывающих проезжую часть. Электромобиль на полном ходу протаранил Dodge Charger местного шерифа Кита Стоуна (Keith Stone), который ударом отбросило сначала на автомобиль дорожно-патрульной службы, а затем и вовсе в кювет.

Надо отдать должное реакции стражей правопорядка — оба представителя власти (шериф и патрульный) находились снаружи своих машин и в последний момент отскочили от летящей в ночи «Теслы». В итоге на дороге случилась форменная свалка: мало того, что доктор привел в негодность помимо своего автомобиля еще два, так и до этого проезжая часть была перекрыта из-за ранее случившейся аварии. Именно поэтому на месте находились экипаж дорожного патруля и помогавший им Стоун.

По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал и дело обошлось только большим количеством разбросанного по шоссе пластика, битого стекла и оторванных ударами запчастей. Как пишет интернет-портал местного телеканала WRAL, доктору Голи придется ответить перед законом за то, что не объехал место ДТП, как того требуют правила, и за то, что пользовался телевизором во время движения (да, в США есть отдельный штраф за это).

Важно учитывать, что так называемый «автопилот» в данной «дорестайлинговой» Tesla Model S (2014?2015 год выпуска) является лишь продвинутым круиз-контролем с функцией удержания в полосе и предупреждения о столкновениях. Точно также, как бортовой компьютер в самолете с аналогично называющейся функцией, «мозг» электрокара лишь удерживает заданные параметры движения. На все изменения маршрута и непредвиденные ситуации, а также внезапно возникающие препятствия человек за рулем обязан реагировать сам. В более новых моделях электромобилей этой марки устанавливаются более продвинутые системы помощи водителю, но отвлекаться от дороги при их активации все равно нельзя.



