На видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шина

На видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шина

Многие украинские автомобилисты любят ездить на очень высоких скоростях. Современные автомобили достаточно надежны. Однако, некоторые из них все-таки могут не выдержать слишком высокой скорости. На YouTube опубликовали видео, показывающим, что произойдет с авто, если на скорости 200 км/ч лопнет шина.

Водитель отметил, что в тот день, когда он ездил на треке, было очень жарко. Причем, температура дорожного покрытия достигала +52 градусов. Можно только представить, какой была температура воздуха.

Автомобиль несколько раз достигал скорости в 250 км/ч, и даже выше, и все было в порядке. Но когда он в очередной раз разогнался до 210 км/ч - покрышки не выдержали.

Водитель подумал, наверное, что произошел небольшой взрыв. Он изо всех сил пытался не столкнуться с ограждением трассы, но это ему не удалось. В результате аварии автомобиль получил повреждения.

Пусть это видео станет уроком водителям, которые лихачат в очень жаркую погоду. Возможно, они вначале и получат от этого удовольствие…


Максимов Віталій, Тудей

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