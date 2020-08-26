Как ответить полицейскому, который требует дать ключи от авто для поимки нарушителя

Как ответить полицейскому, который требует дать ключи от авто для поимки нарушителя

Автомобилисты неохотно дают управлять своей машиной даже очень близким родственникам и друзьям, не говоря уже про посторонних. Иногда полицейские требуют дать им ключи от авто, так как им это нужно для поимки нарушителей. Как правильно в этом случае ответить правоохранителям?

В ПДД говорится, что автомобилист обязан предоставить свою машину полицейским и работникам здравоохранения для доставки в ближайшее учреждения здравоохранения лиц, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, а также полицейским для выполнения непредвиденных и неотложных служебных обязанностей, связанных с преследованием правонарушителей, доставкой их в органы Нацполиции, и для транспортирования поврежденных транспортных средств.

Конечно, доставить раненого в больницу – это благородно. Но дать свою машину для погони захочет далеко не каждый автомобилист. Легко представить, что будет с «железным конем» после такой погони.

Если вы откажетесь, то полицейский может пригрозить вам наказанием за неповиновение сотруднику полиции. Однако, он вас пугает. Как обращаться со своей собственностью - решать только вам.

Вы можете вполне законно отказать инспектору. В этом случае вас оштрафуют на 68 гривен за невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства. Но это лучше, чем возможные последствия погони для вашего авто.


Максимов Віталій, Тудей

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