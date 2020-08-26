Как ответить полицейскому, который требует дать ключи от авто для поимки нарушителя

Автомобилисты неохотно дают управлять своей машиной даже очень близким родственникам и друзьям, не говоря уже про посторонних. Иногда полицейские требуют дать им ключи от авто, так как им это нужно для поимки нарушителей. Как правильно в этом случае ответить правоохранителям?

В ПДД говорится, что автомобилист обязан предоставить свою машину полицейским и работникам здравоохранения для доставки в ближайшее учреждения здравоохранения лиц, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, а также полицейским для выполнения непредвиденных и неотложных служебных обязанностей, связанных с преследованием правонарушителей, доставкой их в органы Нацполиции, и для транспортирования поврежденных транспортных средств.

Конечно, доставить раненого в больницу – это благородно. Но дать свою машину для погони захочет далеко не каждый автомобилист. Легко представить, что будет с «железным конем» после такой погони.

Если вы откажетесь, то полицейский может пригрозить вам наказанием за неповиновение сотруднику полиции. Однако, он вас пугает. Как обращаться со своей собственностью - решать только вам.

Вы можете вполне законно отказать инспектору. В этом случае вас оштрафуют на 68 гривен за невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства. Но это лучше, чем возможные последствия погони для вашего авто.