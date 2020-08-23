SkyUp ввела платную регистрацию на рейс в аэропорту

Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит 18 евро.

SkyUp ввела платную регистрацию на рейс в аэропорту
Фото: facebook/Skyup-airlines

Украинская авиакомпания SkyUp ввела плату за регистрацию в аэропорту для большинства категорий пассажиров регулярных рейсов.

Как сообщает пресс-служба компании, для внутренних рейсов новые правила вступают в силу с 1 сентября, для международных - с 1 октября.

Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит 18 евро в эквиваленте национальной валюты.

Зарегистрироваться бесплатно можно онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании. Регистрация онлайн открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета.

"Самостоятельное оформление занимает несколько минут, зато позволяет значительно ускорить прохождение аэропортовых процедур и сократить возможные очереди. Последнее имеет особое значение для уменьшения рисков заражения коронавирусной инфекцией", - обосновывают в компании введение платной регистрации на авиарейсы.

Отмечается также, что платная регистрация вводится для пассажиров регулярных рейсов. Чартерные пассажиры. как и раньше, смогут регистрироваться бесплатно как онлайн, так и в аэропорту.

Кроме того, для регулярных рейсов остаются группы пассажиров, освобожденные от оплаты за регистрацию: люди старше 60 лет, лица, имеющие I и II группу инвалидности, участники АТО/ООС.

Следует добавить, что платная регистрация пока будет действовать только в тех аэропортах, где сейчас доступна бесплатная альтернатива онлайн-чекингу.



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