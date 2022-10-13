Укрзалізниця ввела абонементи на безлімітні поїздки: хто зможе скористатися

Укрзалізниця з 13 жовтня запустила у продаж абонементи на безлімітні поїздки приміськими електричками у 10 областях України. Пасажири можуть придбати місячний абонемент вартістю від 200 грн на обраний для себе маршрут. Залежно від відстані подорожі, ціна абонементу буде відрізнятися.

Укрзалізниця ввела абонементи на безлімітні поїздки: хто зможе скористатися

Це нововведення заощадить громадянам витрати на проїзд. Йдеться зокрема про тих, хто щодня користується послугами Укрзалізниці.

Пасажири отримують безлімітну кількість поїздок приміськими рейсами за вибраним маршрутом протягом 30 днів від дати старту абонементу.

Придбати абонементи на проїзд можна вже з сьогоднішнього дня через месенджери Укрзалізниці за допомогою чат-ботів.

Укрзалізниця ввела абонементи на безлімітні поїздки: хто зможе скористатися

Послуга доступна для мешканців Київської, Житомирської, Чернігівської, Вінницької, Хмельницької, Сумської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Також проїзний на проїзд електричкою можуть купити і мешканці Києва, щоб користуватися міжміськими маршрутами.

Відомо, що з 10 жовтня почав курсувати новий поїзд Укрзалізниці із Запоріжжя до Києва. Також було додано 10 вагонів до поїзда № 750 Запоріжжя – Київ – Івано-Франківськ. Ще раніше, з 3 жовтня, було відновлено залізничне сполучення Долинська – Миколаїв.

Раніше повідомлялося, що через масивну ракетну атаку по українських містах Укрзалізниця змушена була змінити графік поїздів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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