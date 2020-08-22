В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)
В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу. При обновлении объекта заменили 23 опоры, установили 76 новых балок, капитально отремонтировали проезжую часть, пути скоростного трамвая и обустроили новые тротуары и систему освещения. Кроме самого путепровода, также обновили подъезды к нему.
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“Друзья! Проезд по Борщаговскому путепроводу полностью открыли! Нам пришлось фактически строить новый мост. Конструкция старого моста была в таком состоянии, что в любой момент могла произойти катастрофа. С момента возведения путепровода в 1967 году, он не видел ремонта!” – написал мэр Киева.
По его словам, при обновлении объекта заменили 23 опоры, установили 76 новых балок. Капитально отремонтировали проезжую часть, пути скоростного трамвая и обустроили новые тротуары и систему освещения. Ремонт осуществили не только на путепроводе – обновили и подъезды к нему.
Кроме того, Кличко также сообщил, что с сегодняшнего дня открыли проход по обновленному пешеходному мосту над проспектом Леся Курбаса возле кинотеатра “Лейпциг”. Также специалисты завершают капремонт пешеходного моста на пересечении проспекта Любомира Гузара и улицы Николая Василенко.
В конце апреля
Напомним, в начале лета 2019 года
Отметим, обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” (*) с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства
КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.
* КК "Київавтодор" (код ЄДРПОУ: 03359026)
Фото: скриншот видео