В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)

В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу. При обновлении объекта заменили 23 опоры, установили 76 новых балок, капитально отремонтировали проезжую часть, пути скоростного трамвая и обустроили новые тротуары и систему освещения. Кроме самого путепровода, также обновили подъезды к нему.

Об этом KV стало известно из сообщения столичного головы Виталия Кличко.

“Друзья! Проезд по Борщаговскому путепроводу полностью открыли! Нам пришлось фактически строить новый мост. Конструкция старого моста была в таком состоянии, что в любой момент могла произойти катастрофа. С момента возведения путепровода в 1967 году, он не видел ремонта!” – написал мэр Киева .

По его словам, при обновлении объекта заменили 23 опоры, установили 76 новых балок. Капитально отремонтировали проезжую часть, пути скоростного трамвая и обустроили новые тротуары и систему освещения. Ремонт осуществили не только на путепроводе – обновили и подъезды к нему.

Кроме того, Кличко также сообщил, что с сегодняшнего дня открыли проход по обновленному пешеходному мосту над проспектом Леся Курбаса возле кинотеатра “Лейпциг”. Также специалисты завершают капремонт пешеходного моста на пересечении проспекта Любомира Гузара и улицы Николая Василенко.

В конце апреля KV сообщала, что в Киеве продолжается ремонт Борщаговского путепровода. Планировалось, что 1 мая будет открыт для проезда отремонтированный участок, а со 2 мая начнется ремонт второй части путепровода, в связи с чем на этом участке до конца лета будет перекрыто движение транспорта. Движение трамваев при этом останавливаться не будет.

Напомним, в начале лета 2019 года KV сообщала, что в связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский – Святошино (около платформы “Борщаговка”) с 22 июня ограничено движение трамваев №1 и №3.

Отметим, обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” (*) с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко . С марта 2015 года КК “Киевавтодор” возглавлял Александр Густелев, которого Виталий Кличко в феврале 2020 года назначил заместителем председателя КГГА.

КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КК "Київавтодор" (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: скриншот видео