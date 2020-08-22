В Україні АЗС почали піднімати ціни на бензин і дизпаливо

На деяких АЗС бензин подорожчав на 70 копійок за літр.

Мережеві оператори України підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 10-70 копійок за літр.

Про це повідомляє “ НафтоРинок “.

За інформацією ресурсу, вартість бензинів і ДТ в мережах АЗС таких як OKKO, Glusco, Shell, Chipo, а також upg зросла від 20-70 коп. / Л.

Крім того підвищення в розмірі від 10-20 коп./л спостерігалося серед інших регіональних операторів, серед яких: «ОЛАС», «Катрал» та інші.