Ошибки при мойке авто, из-за которых ломаются парктроники

Ошибки при мойке авто, из-за которых ломаются парктроники

Вряд ли найдется водитель, который усомнится в полезности парктроников. Это очень распространенный помощник автомобилистов. Однако, парктроники можно поломать даже при мойке автомобиля…

Время от времени приходится слышать, что у того или иного автомобилиста после мойки машины начинаются проблемы с парктрониками. Они начинают работать со сбоями, а иногда вообще полностью выходят из строя.

Скорее всего, сотрудник автомойки направил мощную струю воды на бампер автомобиля. Из-за этого вышли из строя датчики электронного прибора.

К сожалению, такие ситуации не так уж и редки. Особенно, если пользоваться услугами непроверенной автомойки с неквалифицированным персоналом.

Ошибки при мойке авто, из-за которых ломаются парктроники

Но даже если мыть машину самостоятельно, датчики парктроников тоже можно случайно повредить. Поэтому при мойке машины нужно всегда помнить об этом приборе.

Кроме того, не забывайте регулярно проверять работоспособность датчиков парктроников. Этим вы избежите разнообразных проблем, которые возникают при ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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