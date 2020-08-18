3 авто с самым большим пробегом в мире

Миллион километров пробега – это уже круто для любого легкового автомобиля. Впрочем, существуют машины, для которых и это – не достижение. Как-то мы писали тебе про универсал Mercedes 124, пробежавший свыше 2 млн. км, однако и это не является рекордным показателем. Теперь мы решили отобрать тройку авто с самым большим пробегом.

3 место – Volkswagen Beetle

Фольксваген Жук славится своей простотой и неубиваемостью. Подтверждением тому стал зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса в 1993 году пробег авто в 2 320 744 км на Volkswagen Beetle 1963 года из Калифорнии.

2 место – Mercedes-Benz 200D 1976 года

Грецкий таксист Грегориос Сачинидис проехал на своем Mercedes-Benz 200D 1976 года 4,5 млн. км за 23 года. Теперь дизельный Мерседес находится в заводском музее в Штутгарте, а Грегориос в награду за бережное отношение получил в 2004 году новый Mercedes C-Class.

1 место – Volvo P1800 1966 года

Американец Ирвин Гордон решил купить Volvo P1800 в далеком 1966 году. С того времени он не менял авто, а его купе Вольво уже преодолело порог в пять миллионов километров!

Гордон уже несколько раз обновлял достижения в Книге рекордов Гиннеса Мало того, американец продолжает использовать авто и ежедневно проезжает на нем 200 км на работу и обратно. Секрет успеха – качественное и своевременное обслуживание.