В Киеве легковушка влетела в кафе на остановке, есть пострадавшие

Водитель в критическом состоянии.

В Киеве легковушка влетела в кафе на остановке, есть пострадавшие
Фото: facebook.com/DVisti

В Киеве в пятницу, 14 августа, легковой автомобиль Mazda въехал в кафе на остановке общественного транспорта на пересечении Днепровской набережной и Княжий Затон.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На опубликованных фото видно, что легковушка полностью заехала в помещение.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал водитель, он в критическом состоянии. Также травмирован продавец кафе.

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, за полгода в Украине произошло 1209 ДТП с летальными последствиями.

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