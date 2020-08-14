2020-08-14
В Киеве легковушка влетела в кафе на остановке, есть пострадавшие
Водитель в критическом состоянии.
Фото: facebook.com/DVisti
В Киеве в пятницу, 14 августа, легковой автомобиль Mazda въехал в кафе на остановке общественного транспорта на пересечении Днепровской набережной и Княжий Затон.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
На опубликованных фото видно, что легковушка полностью заехала в помещение.
Сообщается, что в результате ДТП пострадал водитель, он в критическом состоянии. Также травмирован продавец кафе.
Фото: dtp.kiev.ua
Напомним, за полгода в Украине произошло 1209 ДТП с летальными последствиями.