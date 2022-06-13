Под Винницей легковушка влетела в автобус: много погибших, фото

В Винницкой области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус - среди пассажиров последнего есть погибшие, информирует Апостроф.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба МВД Украины.

Это случилось около 16:50 возле села Кунка Гайсынского района. Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом "Запорожье-Прага" - в автобусе находилось 13 человек (11 пассажиров и 2 водителя).

Фото: Telegram МВД Украины

В результате, погибло 4 человека - трое скончались на месте, еще один был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами, но по дороге скончался.


Евгений Устименко, Апостроф





Интересные новости
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвахВоенный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Британские боевые бронемашины начали прибывать в УкраинуБританские боевые бронемашины начали прибывать в Украину
Одессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларовОдессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларов
Украина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенностьУкраина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенность
Беспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроектаБеспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроекта
Блок рекламы


Похожие новости
Renault официально представил кроссовер Austral: фотоRenault официально представил кроссовер Austral: фото
В Украине заметили новый спорткар Porsche - стоит больше 6 млн: фотоВ Украине заметили новый спорткар Porsche - стоит больше 6 млн: фото
В Киевской области грузовик наехал на вражескую мину: фото последствийВ Киевской области грузовик наехал на вражескую мину: фото последствий
BMW обновил M2: в сети показали шпионские фото прототипов спортивного купеBMW обновил M2: в сети показали шпионские фото прототипов спортивного купе
В Иране пассажирский поезд сошел с рельсов - много погибших: фото и видеоВ Иране пассажирский поезд сошел с рельсов - много погибших: фото и видео
Водитель сбил 2-летнюю девочку во дворе ЖК: фото с места происшествия в ОдессеВодитель сбил 2-летнюю девочку во дворе ЖК: фото с места происшествия в Одессе
Теперь еще больше и дороже: BMW показала обновленный X1, фотоТеперь еще больше и дороже: BMW показала обновленный X1, фото
20 грн за пакетик "дизеля": яркие фотожабы на дефицит топлива в Украине20 грн за пакетик "дизеля": яркие фотожабы на дефицит топлива в Украине
На границе образовались многокилометровые очереди из “евроблях“На границе образовались многокилометровые очереди из “евроблях“
Bugatti испытала мощного "зверя" с 8-литровым двигателем, опубликованы фотоBugatti испытала мощного "зверя" с 8-литровым двигателем, опубликованы фото
Последние новости
Подгружаем последние новости