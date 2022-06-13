Под Винницей легковушка влетела в автобус: много погибших, фото

В Винницкой области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус - среди пассажиров последнего есть погибшие, информирует Апостроф .

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба МВД Украины.

Это случилось около 16:50 возле села Кунка Гайсынского района. Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом "Запорожье-Прага" - в автобусе находилось 13 человек (11 пассажиров и 2 водителя).

Фото: Telegram МВД Украины

В результате, погибло 4 человека - трое скончались на месте, еще один был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами, но по дороге скончался.