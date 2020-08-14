2020-08-14
Рейтинг лучших б/у авто по версии немцев
Немецкая Организация по техническому надзору опубликовала результаты свежего исследования надежности и ненадежности подержанных авто.
В данном рейтинге отображены лучшие автомобили по критериям надежности, комфорта, потери стоимости и соотношения цена-качества.
Лучшими, по мнению немецких экспертов, стали:
- Audi A1
- Volkswagen Golf Sportsvan
- Audi A4 / A5
- Mercedes А-Class
- Мercedes-Benz C-Class
- Hyundai i20
- Аudi Q3
- Mercedes-Benz GLK (3 роки без серйозних поломок)
- Mercedes-Benz B-Class (особливо надійний)
- Porsche 911 (кращі б/у авто за надійністю і втратою вартості)