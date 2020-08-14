Рейтинг лучших б/у авто по версии немцев

Немецкая Организация по техническому надзору опубликовала результаты свежего исследования надежности и ненадежности подержанных авто.

В данном рейтинге отображены лучшие автомобили по критериям надежности, комфорта, потери стоимости и соотношения цена-качества.

Немцы составили рейтинг лучших подержанных автомобилей 1

Лучшими, по мнению немецких экспертов, стали:

  • Audi A1
  • Volkswagen Golf Sportsvan
  • Audi A4 / A5
  • Mercedes А-Class
  • Мercedes-Benz C-Class
  • Hyundai i20
  • Аudi Q3
  • Mercedes-Benz GLK (3 роки без серйозних поломок)
  • Mercedes-Benz B-Class (особливо надійний)
  • Porsche 911 (кращі б/у авто за надійністю і втратою вартості)

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