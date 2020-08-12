Один из крупнейших лоукостов Европы получил права на полеты в Украину

Один из крупнейших лоукостов Европы easyJet может начать полеты в Украину уже в летний сезон навигации 2020 года.

Об этом сообщает Аvianews.com.

Согласно официальной информации авиационных властей Италии ENAC, авиакомпания запросила и получила права на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года.

В сообщении не указан список маршрутов, однако отмечается, что лоукост сможет выполнять в Украине 12 еженедельных рейсов.

Права оформлены 23 июля на австрийское подразделение easyJet - easyJet Europe Airline GmbH.

Отмечается, что ранее компания никогда не летала в Украине. На постсоветском пространстве лоукост работал только на роSSийском рынке, выполняя до 2015 года рейсы Манчестер-Москва и до 2016 года - рейсы Лондон-Москва.

Рынок полетов между Украиной и Италией авиационные власти полностью либерализовали в июле. В результате лоукосты Ryanair и Wizz Air объявили об открытии по 17 маршрутов между странами.

Напомним, в марте британский лоукостер еasyJet полностью прекратил полеты из-за пандемии коронавируса, а сотрудников отправил в отпуск. В компании сообщили, что могут возобновить полеты с 15 июня на самых популярных направлениях.