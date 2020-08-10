Дизельный Mercedes W124 завели после 16 лет стоянки на улице (видео)

Дизельный Mercedes W124 завели после 16 лет стоянки на улице (видео)

В Интернете разместили видео, в котором показано, как заводится Mercedes-Benz W124 1988 года выпуска, простоявший последние 16 лет под открытым небом. Модель W124 подтвердила, что она не зря считается одной из самых надежных в мире.

Mercedes-Benz 200D 1988 года выглядит, конечно, не презентабельно. Местами на его кузове заметна ржавчина. Везде мусор, грязь и пыль. Пробег составляет 283 000 км.

Перед тем, как завести автомобиль, его немного привели в порядок, залили новое моторное масло, поставили новый аккумулятор, накачали колеса.

После продолжительных попыток двигатель «мерса» все-таки завелся и начал нормально работать.

Напомним, что впервые Mercedes-Benz W124 показали в ноябре 1984 года на автосалоне в Севилье. Его продажи начались в первой половине 1985 года. Серийное производство этой модели закончилось в 1996 году. Вместо нее появилось семейство Mercedes-Benz W210.


Максимов Віталій, Тудей

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