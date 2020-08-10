Кличко не разрешит пункты аренды электросамокатов в Киеве, пока не изменится законодательство о дорожном движении

Мэр Киева Виталий Кличко настаивает на незаконности установления пунктов аренды электросамокатов в столице компанией Bolt.

"Движение такого вида «транспорта», как электросамокаты, не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому вопрос: где должны ездить такие средства передвижения - по дороге, тротуарам, велосипедным дорожкам? По каким правилам: скорость, световые обозначения, с какого возраста "водителя"? " - возмутился Кличко на своей странице в Фейсбук после того, как в компании Bolt назвали требования Киевского горсовета к сервису проката электросамокатов незаконными.

Кличко сообщил, что официально обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой разработать и вынести на одно из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах.

"А компанию BOLT призываю работать исключительно в правовом поле и осознавая ответственность за законность и безопасность услуг, которые она предоставляет", - написал городской голова.

Напомним, в августе служба такси Bolt запустила сервис проката электросамокатов в Киеве . Первые пять локаций разместили в центре столицы. Самокаты, которые использует сервис, имеют максимальную скорость - 25 км/час, а запас хода - 45 км.

Мэр Киева заявил, что пункты проката размещены без согласования с городом, и если компания не уберет их, то это будут вынуждены сделать городские службы.

В компании требования горсовета назвали незаконными, указав на статью 19 Конституции Украины, которая предусматривает, что для граждан действует принцип "все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено".