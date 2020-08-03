В мережі показали розкішний лімузин Ferrari за $400 тисяч

В Австралії виставили на продаж унікальний лімузин, побудований на базі суперкара Ferrari 360 Modena.

За основу унікального лімузина австралійські інженери взяли червоний Ferrari 360 Modena, що випускався з 1999 по 2005 роки.

Щоб перетворити італійський суперкар в лімузин, тюнери розрізали кузов моделі навпіл. Потім, за допомогою додаткових алюмінієвих і карбонових деталей фахівці «розтягнули» автомобіль, щоб в ньому з комфортом могли поміститися вісім осіб.

Придбати розкішний автомобіль для вечірок можна за 400 000 доларів.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)
Под Харьковом военный вертолет опрокинул на реке лодку с людьми
На перекрестке около метро “Почайна” внедрили новую схему организации движения
В Запорожье встретились два авто с одинаковыми номерамиВ Запорожье встретились два авто с одинаковыми номерами
На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Поляки показали первые электрокары собственного производстваПоляки показали первые электрокары собственного производства
В Україні знайшли рідкісний суперкар FerrariВ Україні знайшли рідкісний суперкар Ferrari
В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)
У мережі показали вражаюче кладовище автобусів на заводі ЛАЗУ мережі показали вражаюче кладовище автобусів на заводі ЛАЗ
У мережі нагадали про унікальний український автомобіль «Лосеня»У мережі нагадали про унікальний український автомобіль «Лосеня»
В Сети показали Honda Civic с пробегом 1,6 млн кмВ Сети показали Honda Civic с пробегом 1,6 млн км
В Сети показали самый дешевый кроссовер Skoda за 13 000 долларовВ Сети показали самый дешевый кроссовер Skoda за 13 000 долларов
Испытания колёсных дисков на бездорожье показали на видеоИспытания колёсных дисков на бездорожье показали на видео
В Україні випустили електрокар за 8 тисяч гривень
Білоруси випустять кросовер за $30 тисячБілоруси випустять кросовер за $30 тисяч
Последние новости
Подгружаем последние новости