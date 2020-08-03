2020-08-03
В мережі показали розкішний лімузин Ferrari за $400 тисяч
В Австралії виставили на продаж унікальний лімузин, побудований на базі суперкара Ferrari 360 Modena.
За основу унікального лімузина австралійські інженери взяли червоний Ferrari 360 Modena, що випускався з 1999 по 2005 роки.
Щоб перетворити італійський суперкар в лімузин, тюнери розрізали кузов моделі навпіл. Потім, за допомогою додаткових алюмінієвих і карбонових деталей фахівці «розтягнули» автомобіль, щоб в ньому з комфортом могли поміститися вісім осіб.
Придбати розкішний автомобіль для вечірок можна за 400 000 доларів.