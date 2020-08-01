Саакашвили предложил концепцию дешевой растаможки авто без коррупции

Саакашвили, возглавляющий Офис простых решений и результатов, предложил концепцию дешевой растаможки автомобилей в Украине, при которой не будет коррупции. Растаможка должна быть максимален простой и недорогой.

Бывший президент Грузии в рамках таможенной реформы предлагает оставить только два контролирующих органа – таможню и пограничную службу. Остальные нужно ликвидировать, в том числе, например, экологический контроль. Предлагается сократить количество проверяющих служб.

Автомобили нужно растамаживать без привязки к их стоимости, а по «прозрачной» формуле. Нужно максимально снизить человеческий фактор, что исключит коррупцию.

Концепцию таможенной реформы Саакашвили уже представил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его реакция пока не известна.

Но даже если Зеленский согласится реформировать таможню, как предлагает бывший президент Грузии, на это понадобится несколько лет. Почему? Потому, что нужно будет принять огромнее количество законов и подзаконных актов.