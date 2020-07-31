Какие самые популярные б/у авто завозили в Украину в первом полугодии 2020 г.

В Украину стали завозить меньше подержанных автомобилей. По данным AUTO-Consulting, по сравнению с первым полугодием 2019-го, импорт легковых б/у авто сократился на 51%, импорт коммерческих — на 45%. Изменились и предпочтения украинских автомобилистов по маркам и моделям б/у авто, которые они завозят.

В общей структуре отечественного рынка б/у авто, импорт легковых автомобилей составляет 30%, импорт коммерческих — 25%. Остальное — внутренние перепродажи. И если импорт подержанных легковушек в первом полугодии сократился, то внутренние перепродажи, по данным AUTO-Consulting, выросли почти на 4%. В секторе коммерческих авто, сократились и импорт, и перепродажи.

Главная причина такого сокращения импорта подержанных иномарок вовсе не коронавирус, и не карантин, закрытые границы и невозможность пригнать авто из-за границы для частных лиц. Все дело в том, что в 1 полугодии прошлого 2019 года действовал льготный период для легализации «евроблях» и их только за 2 месяца легализовали почти 200 тыс. штук.

По данным AUTO-Consulting, в январе 2020-го у импорта б/у было плюс 3,6% по сравнению с 2019-м, в феврале — минус 29% (это был пик легализации «евроблях» в 2019-м), в марте — минус 47%, в апреле (период жестких карантинных ограничений) — минус 100%, в мае — минус 6%. В июне, когда карантинные ограничения ослабли и сработал отложенный спрос, к которому прибавилась боязнь ездить в общественном транспорте, рынок легковых б/у авто показал прирост по сравнению с 2019-м — плюс 62%. Примерно такая же картина наблюдалась и на рынке коммерческого транспорта.

Не смотря на то, что июньский скачек на рынке б/у автомобилей (и легковых, и коммерческих), в основном, произошел за счет внутренних перепродаж, импорт подержанных иномарок в Украину все-таки был. Не такой, как в 2019-м, но все же немаленький. По данным AUTO-Consulting, за первое полугодие к нам приехало почти 121 тыс. шт. легковых и больше 13,5 тыс. шт. коммерческих автомобилей.

На сегодняшний день, по статистике AUTO-Consulting за полугодие, структура рынка б/у автомобилей в Украине выглядит так: 72,6% принадлежит легковым авто, 20% — SUV, 6% — MPV, почти 1% — спортивным авто и 0,33% — Pick-up. Так же, как и на рынке новых авто, здесь постоянно растет количество SUV.

Какие же самые популярные марки завозят в Украину? В прошлом году это были (в порядке убывания популярности) Volkswagen, Opel, Renault, Skoda, Ford, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Toyota.

По итогам 1 полугодия 2020го, по данным AUTO-Consulting, среди легковых это Volkswagen, Ford, Skoda, Renault, Nissan, Daewoo, Opel, Audi, BMW и Mazda. Как видим, предпочтения изменились, но не кардинально.

А среди коммерческих автомобилей самыми популярными б/у по импорту в 2020-м была такая пятерка марок: Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Citroen и Fiat.

Что касается самых популярных импортируемых моделей, то надо отметить, что по сравнению с 2019-м, вкусы украинских автомобилистов тоже не сильно изменились за первое полугодие. В 2019-м это были Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, Renault Megane, Opel Zafira, Ford Focus, Audi A6, Audi A4, Renault Scenic. В первом полугодии 2020-го, по данным AUTO-Consulting, среди подержанных легковых авто это практически все те же модели, с небольшими исключениями. В частности, это — Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane, Volkswagen Jetta, Nissan Rogue, Skoda Fabia, Ford Fusion, Opel Astra.

Среди коммерческих, пятерка самых популярных б/у моделей в импорте — это Renault Kangoo, Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter, Renault Trafic, Ford Transit и Opel Vivaro.

Судя по данным июня, рынок подержанных автомобилей достаточно быстро восстанавливается. Даже не смотря на обычно спокойное лето. Поэтому, во втором полугодии можно ожидать дальнейшего роста импорта подержанных автомобилей. И легковых, и коммерческих.