Украинцам усложнят ввоз автомобилей

Кабинет министров Украины готовит новые законопроекты, которые существенно усложнят процесс ввоза «битков» из-за океана.

Ранее зарегистрировать битый автомобиль можно было, основываясь на документ об утилизации, который заменял техпаспорт. Когда новые законы будут приняты, правила будут иными. В данное время даже в Министерстве внутренних дел не знают список документации, который будет необходим для регистрации транспортных средств из Северной Америки.

Украинцам усложнят ввоз автомобилей из США 1

В целом, сказать точно, заработает ли новое законодательство, сложно. По нормам законов Украины не запрещено ввозить автомобили, разбитые в ДТП, но изменения могут привести к проблемам при постановке таких машин на учет.

По словам профильных экспертов, новые законы не изменят ситуацию, а битые авто станут попадать в Украину другим путем.

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