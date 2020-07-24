На Днепропетровщине перевернулся автобус, 15 человек пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Петриковском районе Днепропетровской области, 15 пассажиров доставлены в больницу. Об этом сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, вследствие чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся.

В момент аварии в салоне находились около 20 пассажиров. 15 человек доставлены в лечебное учреждение. Водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время принимаются меры к его задержанию.

Происшествие зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства.