Mercedes уже тестирует второе поколение EQC

Удивительное дело: Mercedes EQC, первый электрический кроссовер марки, еще не успел выйти на все рынки, а немцы уже вывели на тесты его преемника. Так, у нас модель появится только к концу лета, а в США ее ждут только в 2021 году. Тем временем, в объектив автопапарацци попал абсолютно новый EQC.

Тут нужно вспомнить, что нынешний электрокар построен на платформе С-класса и GLC. Иными словами, под «зеленую» модель адаптировали архитектуру, созданную под ДВС. Для аккумулятора и мотором такая не очень удобна. Нужна своя, оригинальная. И как раз на второй генерации EQC она появится. Так что спешку концерна Daimler можно понять.

Впрочем, машина скрыта под очень обильным камуфляжем: не видны ни дизайн, ни реальные пропорции. Есть мнение, что на снимках Mercedes EQE – собрат EQC из сегмента выше. Его ждут на рынке в 2022 году, так что тесты уже вовсю идут.