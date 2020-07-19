В Україні помітили ексклюзивний лімітований Land Rover

У Києві засвітився дуже незвичайний Land Rover Defender 90. Це позашляховик особливої ??лімітованої серії Heritage і таких авто випустили всього 2654.

Особливість Land Rover Defender Heritage – ретро-стиль. Авто зробили схожим на ранні Land Rover перших серій. У нього змінені бампери і решітка радіатора, та й забарвлення кузова і коліс особливе.

Цікава деталь: на кузові можна помітити таблички з написами HUE 166. Саме таким був номер першого Land Rover 1948 року.

З технічної точки зору це звичайний Land Rover Defender 90. Позашляховик оснащений 2,2-літровим 122-сильним турбодизелем і 6-ступінчастою МКПП.