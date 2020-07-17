На дороге поймали в объектив новый Mitsubishi Outlander.

Во время дорожных тестов в Японии в объектив попал новый Mitsubishi Outlander. К сожалению, фотографу удалось снять только вид сзади. На обильном камуфляже выделяются вытянутые к центру узкие фонари.

Насколько можно судить по профилю, машина станет сильно напоминать прошлогодний концепт Engelberg Tourer (на фото выше). И мы практически уверены, что передняя оптика почти не изменится. Стилистически фары перекликаются с уже выпускаемыми моделями «Трех бриллиантов». А вот об интерьере остается только догадываться. Текущие модели по салону уже откровенно устарели (кроме «Эклипса Кросс»).

Четыре года назад, осенью 2016-го, марка Mitsubishi вошла в состав альянса Renault-Nissan. Пока «Три бриллианта» не представили новых моделей, на которых бы отразилась смена собственника. Первой для Mitsubishi машиной на платформе альянса Renault-Nissan станет именно Outlander. Речь идет о современной модульной архитектуре CMF-C/D. На ней построены «взрослые» модели Renault.

Свежий «Аут» должны показать уже в этом году.