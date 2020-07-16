Представлен самый маленький и самый доступный кроссовер Nissan

В Индии презентовали концепт-кар Nissan Magnite. Компактный кроссовер Ниссан вскоре станет серийным и будет самым маленьким представителем во внедорожной линейке марки.

Предсерийная версия Nissan Magnite 2021 выглядит весьма атлетично – у нее короткие свесы кузова и мускулистые расширенные крылья. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами.

Новый Nissan Magnite будет компактнее Juke – около 4 м в длину. На выбор предложат два 1,0-литровых трехцилиндровых бензиновых двигателя. Атмосферный 72-сильный мотор будет доступен с 5-ступенчатой МКПП или роботом, а 95-сильной турбированной версии предложат вариатор.

Продажи Nissan Magnite стартуют с января 2021 года по цене примерно от 7000 долларов. Базовая версия будет оснащена небогато, зато в топовом варианте обещают климат-контроль, диодные фары, круиз-контроль, 8,0-дюймовый тачскрин и камеры кругового обзора.