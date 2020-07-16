Представлен самый маленький и самый доступный кроссовер Nissan

В Индии презентовали концепт-кар Nissan Magnite. Компактный кроссовер Ниссан вскоре станет серийным и будет самым маленьким представителем во внедорожной линейке марки.

Предсерийная версия Nissan Magnite 2021 выглядит весьма атлетично – у нее короткие свесы кузова и мускулистые расширенные крылья. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами.

Новый Nissan Magnite будет компактнее Juke – около 4 м в длину. На выбор предложат два 1,0-литровых трехцилиндровых бензиновых двигателя. Атмосферный 72-сильный мотор будет доступен с 5-ступенчатой МКПП или роботом, а 95-сильной турбированной версии предложат вариатор.

Продажи Nissan Magnite стартуют с января 2021 года по цене примерно от 7000 долларов. Базовая версия будет оснащена небогато, зато в топовом варианте обещают климат-контроль, диодные фары, круиз-контроль, 8,0-дюймовый тачскрин и камеры кругового обзора.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На въезде в Киев выписали рекордный штраф за перегруз автомобиля
Українська компанія випустить потужний мінівен-всюдихідУкраїнська компанія випустить потужний мінівен-всюдихід
Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ КиеваСтоличные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТППоблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Американцы испытали перспективный модульный разведчикАмериканцы испытали перспективный модульный разведчик
Блок рекламы


Похожие новости
Nissan остудит пыл Tesla с помощью нового электрического кроссовераNissan остудит пыл Tesla с помощью нового электрического кроссовера
Toyota Corolla превратилась в кроссовер.Toyota Corolla превратилась в кроссовер.
Toyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе CorollaToyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе Corolla
Toyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе CorollaToyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе Corolla
В Сети показали самый дешевый кроссовер Skoda за 13 000 долларовВ Сети показали самый дешевый кроссовер Skoda за 13 000 долларов
5 самых надежных больших кроссоверов в возрасте до 5 лет5 самых надежных больших кроссоверов в возрасте до 5 лет
Suzuki начинает продавать новый кроссовер за 13 000 долларовSuzuki начинает продавать новый кроссовер за 13 000 долларов
Audi провела фейслифт кроссоверу Q5.Audi провела фейслифт кроссоверу Q5.
Электрокроссоверу Jaguar I-Pace обновили дизайн.Электрокроссоверу Jaguar I-Pace обновили дизайн.
Представлен обновлённый Opel Mokka со свежим дизайном и электрическим двигателемПредставлен обновлённый Opel Mokka со свежим дизайном и электрическим двигателем
Последние новости
Подгружаем последние новости