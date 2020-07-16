Рада предлагает усилить ответственность за “липовые“ автономера

Рада предлагает усилить ответственность за “липовые“ автономера

Депутаты Верховной Рады в первом чтении утвердили законопроект № 3301, который предусматривает усиление наказания за подделку номеров у угнанного автомобиля.

подделку, замену или уничтожение идентификационного номера автомобиля, которым незаконно завладели.

Законопроект предлагает за «липовые» автономера увеличить штрафы сразу в несколько раз. В отдельных случаях, с учетом обстоятельств уголовного дела, судьи получат право оправлять виновных в колонию на срок до 5 лет.

Если эти действия были совершены в составе преступной группы, то тогда хотят лишать свободы на срок от 5 до 7 лет.

Сейчас в Украине за «липовые» автономера наказывают штрафом от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Законопроект № 3301 также предлагает усилить ответственность за угон автомобилей. Правда, это касается главным образом угона дорогих автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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