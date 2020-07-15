Электромобиль Dacia будет стоить всего 10 000 евро

Dacia, бюджетный бренд компании Renault, разрабатывает электромобиль Dacia Spring, который в базовой комплектации будет стоить 10 000 евро. В Интернете показали патентные эскизы этой новинки.

Концепт Dacia Spring впервые мы увидели весной нынешнего года. Серийная версия внешне не должна сильно отличаться от своего концепта. Но у серийного Spring не будет больших колес, рейлингов на крыше и некоторых других элементов, которые мы видели у концепта. Вполне логично, учитывая, что все это может увеличить стоимость машины.

Каким будет салон – пока еще не известно. Мы знаем только, что этот электромобиль получит информационно-развлекательную систему Easy Link.

В основе Spring лежит мини-кроссовер Renault City K-ZE. Это значит, что длина первого электрокара Dacia составит примерно 3,7 м.

На одной подзарядке батареи Dacia Spring сможет проехать около 200 км. Разгон до 100 км/ч займет 7 секунд при максимальной скорости 105 км/ч.

Официальная премьера Dacia Spring состоится в нынешнем году. В продаже она появится в 2021 году.