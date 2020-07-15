Nissan остудит пыл Tesla с помощью нового электрического кроссовера

Nissan остудит пыл Tesla с помощью нового электрического кроссовера

Мы привыкли, что Tesla — это почти нарицательное существительное, означающее термин электромобиль. Однако еще пару лет назад самой продаваемой электрической моделью был Nissan Leaf, в спину которому «дышала» Tesla Model S. Японцы долго запрягали, и теперь настало время нанести ответный удар, которым стал кроссовер Ariya.

Новый электрический Nissan построен на базе одноименного концепта, представленного на Токийском автосалоне в 2019 году (да, тогда автосалоны были почти каждый месяц), а еще ранее он был показан как IMx в далеком 2017-м. В серийном варианте Ariya стал базой для всех будущих электромобилей японской мраки — он построен на абсолютно новой платформе, которая войдет в основу других электрокаров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. При этом в Nissan подчеркивают, что автомобиль является первым серийным электро-кроссовером, разработанным и построенным исключительно в Японии.

Длина Ariya составила 4 595 мм. Это чуть меньше, чем у Nissan X-Trail. Ширина — 1 850 мм, высота — 1 660 мм, а колесная база — 2 775 мм. При этом масса вышла немаленькая — от 1,8 до 2,3 тонны в зависимости от исполнения, что для электромобилей является нормой из-за батарей, размещенных под полом и обеспечивающих идеальную развесовку по осям в соотношении 50/50. К слову об аккумуляторах — они обеспечивают запас хода от 340 до 500 км без подзарядки по новому циклу Всемирной гармонизированной методики испытаний легковых автомобилей (WLTP).

Nissan Ariya будет поставляться на европейские рынки в пяти версиях: переднеприводных 63 кВт. ч и 87 кВт. ч, а также полноприводных e-4ORCE 63 кВт. ч, e-4ORCE 87 кВт. ч и e-4ORCE 87 кВт. ч Performance. Как следует из названий, речь идет о емкости батарей: чем она больше, тем дольше автомобиль сможет проехать на одной зарядке. Самая шустрая версия Performance (394 л.с. и 600 Нм) обеспечит разгон с 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды, однако запас хода у нее будет 400 км. Ariya 63 кВт. ч можно будет зарядить от домашнего зарядного устройства мощностью 7,4 кВт, версия с батареей емкостью 87 кВт. ч оснащена трехфазным зарядным устройством на 22 кВт. Кроме того, автомобиль может заряжаться от быстрой зарядки мощностью до 130 кВт.

Полный привод e-4ORCE использует два тяговых электродвигателя, при этом в Nissan утверждают, что задний электромотор позволил избавиться от сильных колебаний кузова и клевков при торможении, так как в процессе регенеративного торможения используется и задний мотор, а не только передний двигатель, как в традиционных электромобилях и гибридных моделях. Режимов передвижения у Nissan Ariya три: стандартный, спортивный и экономичный, а в модификациях с полным приводом есть дополнительный «зимний» режим.

Новое кросс-купе, как его называют в Nissan, оснащено светодиодными фарами, составленными из 20-миллиметровых мини-прожекторов, которые объединены с указателями поворота, и 19-дюймовыми колесами (диски 20 дюймов доступны в топовых версиях). Внутри установлены два изогнутых дисплея размером 12,3 дюйма и цветной проекционный дисплей. Первые два дополняют друг друга: информацию на них можно прокручивать движением пальца, переносить с одного дисплея на другой. Сенсорные органы управления климат-контролем могут исчезать (когда не нужны) и появляться на передней панели, а при нажатии на эти кнопки водитель почувствует тактильный отклик, как при нажатии на механическую кнопку.

Nissan Ariya обещает своим пассажирам максимальный уровень комфорта и плавность хода, абсолютно плоский пол без центрального тоннеля сзади, знаменитые сиденья Zero Gravity, подсветку интерьера, большое пространство для ног на заднем диване (утверждается, что можно закинуть ногу на ногу) и даже выдвижной столик. В багажнике поместится 468 литров поклажи, а в полноприводных версиях — 415 литров.

Само-собой, кроссовер вобрал в себя все самые современные электронные разработки компании. Такие как система ProPILOT, которая помогает удерживать автомобиль в полосе, двигаться в режиме стоп-старт и с адаптивным круиз-контролем. Есть функция Navi-link, которая учитывает данные с навигационных карт для автоматической регулировки скорости движения электрокара, а также сама паркует машину на свободном месте. А если произнести «Здравствуй, Nissan» или «Эй, Nissan!», можно поговорить с автомобилем и узнать у него какую-то информацию или управлять навигацией. Ariya — первая модель Nissan с технологией Firmware Over The Air, которая обновляет версии прошивок «на лету», как это происходит у Tesla.

Ах, да. Есть еще в Ariya кое-что новенькое — логотип. Новая эмблема бренда светится 20 яркими светодиодами, знаменуя собой приверженность Nissan инновациям и традициям. В целом он выглядит как старый, но с более обтекаемыми формами, если можно так выразиться.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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