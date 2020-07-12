Назвали найбільш продавані автомобілі в світі (Інфографіка)

Найбільш продаваним автомобілем у світі став Toyota Corolla. Протягом декількох років його із задоволенням купують автолюбителі на всіх азіатських ринках, в Північній Америці, в Європі, Австралії, на Близькому Сході.

Друге місце по продажах належить Toyota-RAV4. У минулому році бренд продав 963 500 одиниць, збільшивши обсяг продажів на 19% завдяки сильному росту в Канаді, Японії, Тайвані та Мексиці. Його європейські і латиноамериканські продажі злетіли на 35% і 79% відповідно.

Далі пішов Honda CR-V, попит на який неймовірно виріс в Китаї.

В огляді наголошується, що в 2019 році продовжила зростати популярність позашляховиків. На ці автомобілі припадає 39% світових продажів всіх легкових авто. Обсяг склав 31,13 млн одиниць, збільшившись на 3% в порівнянні з показниками 2018 року.

Найбільш продаваним позашляховиком в світі в 2019 році став Toyota RAV4, за яким впритул слідують Honda CR-V і Nissan X – Trail вони також увійшли в глобальний список найбільш продаваних.