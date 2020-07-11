Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП

Для його затримання вводили план "Перехоплення".

Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Фото: Львівська область онлайн

На дорозі М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" поблизу Миколаєва унаслідок ДТП загинув прокурор відділу прокуратури Миколаївської області Андрій Крупка.

Він зупинився на узбіччі змінити шину, в той час як на нього скоїв наїзд вантажний автомобіль. Водій, не зупиняючи руху, втік з місця аварії, повідомили на сайті Офісу генеральної прокуратури.

"Внаслідок ДТП прокурор отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в реанімаційному відділенні Миколаївської центральної районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Для розшуку винуватця аварії правоохоронці оголошували план "Перехоплення". Водія затримали неподалік Одеси.

"Головним управлінням Нацполіції в Миколаївській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 КК України)", - повідомили в ОГП.

У Офісі генпрокурора додали, що загиблий Андрій Крупка понад 20 років працював в органах прокуратури Миколаївської області.

Нагадаємо, що у червні у Києві водій авто Mercedes збив на пішохідному переході слідчу поліції та втік з місця ДТП. Для розшуку водія в столиці вводили поліцейську спецоперацію. Підозрюваного у вчиненні аварії затримали.



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