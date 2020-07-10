“Евробляхера“, купившего авто за $2000, оштрафовали на 490 тысяч

В Харькове владельца автомобиля на иностранной регистрации за нарушение таможенного законодательства оштрафовали на 490 000 грн. «Евробляхер» обратился в суд, но его заявление не удовлетворили.

Осенью 2019 года владельца автомобиля Opel Vectra оштрафовали в размере 300% от невыплаченной суммы таможенных платежей. Сумма штрафа огромная - 490 000 грн.

Автомобилист подал заявление в суд, настаивая, чтобы штраф отменили. Он утверждал, что не является собственником «Опеля» и не знал, что у проданной ему машины иностранная регистрация.

Оказалось, что этот автомобиль несколько лет назад ввез в Украину гражданин Уганды. Таможенные платежи он не платил.

ГФС предложила нынешнему владельцу Opel Vectra принять участие в составлении протокола. Однако мужчина проигнорировал это предложение, хотя и подтвердил, что купил авто за 2 000 долларов. Поэтому его оштрафовали на очень значительную сумму.

Ни суд первой инстанции, ни апелляционный суд не удовлетворили заявления и жалобы владельца «Опеля». Теперь ему придется подать кассационную жалобу в Верховный Суд. Или заплатить 490 тысяч.