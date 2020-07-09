Украинец рассказал, во сколько на самом деле обходится авто из США

Многие украинцы покупают автомобили на американских онлайн-аукционах, соблазняясь их недорогой ценой. Однако, они забывают, что машину потом нужно доставить в Украину, поставить на учет и многое другое. Ведущий Авто24 Сергей Волощенко рассказал, в какую сумму обойдется покупка б/у авто в США «под ключ».

Сергей Волощенко купил на американском аукционе «заряженный» VW Golf GTI за 5 100 долларов. Цена, согласитесь, очень приемлемая. Однако, это не окончательная стоимость.

Украинцу пришлось оплатить также доставку «Гольфа» в американский порт, транспортировку на корабле в Одессу, растаможку и доставку в Киев . После этого Сергею Волощенко пришлось еще заплатить за ремонт авто, его сертификацию и регистрацию в сервисном центре МВД .

В конечном итоге «американский» VW Golf GTI обошелся украинцу в 16 000 долларов. Причем, стоимость самого автомобиля в этой сумме — всего 5 100 долларов.

При покупке автомобиля на американских аукционах нужно учитывать, что ездить на нем вы сможете не скоро. На доставку, растаможку, ремонт и регистрацию может уйти примерно 7 месяцев. Именно столько пришлось ждать Сергею Волощенко.