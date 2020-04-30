В Киеве произошла авария при участии 7 автомобилей

Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции одной из машин.

В Киеве произошла авария при участии 7 автомобилей
Фото: facebook.com/kyivpatrol

В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошла аварии при участии сразу семи машин. Об этом сообщили на странице патрульной полиции в Facebook.

Правоохранители выяснили, что причиной столкновения стало несоблюдение дистанции водителем Mercedes.

"По словам участников аварии, автомобили медленно двигались в потоке, когда водители почувствовали мощный удар", - говорится в сообщении.

Mercedes врезался в Renault, а тот в Seat, который от удара столкнулся с ЗАЗ. Он, в свою очередь, повредил Chevrolet, а тот - Skoda, который влетел в Lexus.

На водителя Mercedes составили протокол за нарушение ПДД, что привело к аварии, и постановление за вождение транспорта без документов.

Напомним, что 16 апреля пылевая буря спровоцировала крупную аварию на 55-м километре автодороги М-07 Киев - Ковель - Ягодын. Из-за плохой видимости столкнулись шесть автомобилей: четыре грузовых и два легковых.

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