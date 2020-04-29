В Гостомеле владельца автомойки в очередной раз намерены оштрафовать за провокационную рекламу (фото)

В Гостомеле Киевской области владельца одной из автомоек в очередной раз намерены оштрафовать за провокационную рекламу на бигборде. Ранее рекламодателя уже штрафовали на 15 тыс. гривен, но, видимо, это его не останавливает.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице “Контроль благоустройства Гостомель”.

“Во время инспектирования территории было обнаружено рекламное средство, материал которого размещен с нарушением действующего законодательства. Отделом контроля за благоустройством принимаются меры вместе с Госпродпотребслужбой по привлечению к ответственности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько месяцев назад уже был наложен штраф в размере 15 тыс. гривен на этого же рекламодателя.

Как сообщала KV , недавно в Киеве коммунальщики демонтировали с бульвара Перова и развязки на пересечении бульвара с проспектом Шухевича 59 билбордов. На бульваре Перова остались стоять 25 рекламных средств.

Фото: соцсети