Пикап Hyundai все ближе к серии.

Подоспели очередные снимки с зимних тестов пикапа Hyundai. На машине по-прежнему стоит «тяжелый» вариант камуфляжа, так что опираться можно разве что на рендеры. Их рисовали с оглядкой на кроссовер Santa Fe, на платформе которого, вероятнее всего, и построят грузовичок. Также ходят слухи, что серийная машина сохранит имя концепта – Santta Cruz, что тоже намекает на родство с «Сантой».

О пикапе уже есть кое-какие подробности. Для рассекреченного недавно кроссовера Genesis GV80 заявлен рядный дизель 3.0 в шесть цилиндров. Его позже получат другие модели корейского концерна, в том числе будущие пикапы Hyundai и Kia. Не исключено, что на грузовички станут ставить и другие моторы GV80 – турбированные бензиновые объемом 2,5 и 3,5 литра. Но более вероятен исход с более скромными по отдаче агрегатами 2.0 турбо и атмосферной «шестеркой» 3.5. Набор двигателей, как видите, также близок к Santa Fe, а не к «Туссану», который ранее прочили на роль донора платформы.

Пикап Hyundai все ближе к серии.

Напомним, что на Детройтском моторшоу 2015 года компания Hyundai удивила публику концептуальным пикапом Santa Cruz. Машину сделали с целью оценить реакцию публики. Оценивали несколько лет и решились: машине быть. В 2021 году Santa Cruz встанет на конвейер завода в Алабаме. Сейчас на нем производят модели Elantra, Sonata и Santa Fe. Под новинку предприятие расширят: штат увеличится на 200 человек, еще 1000 вакансий появятся у поставщиков.

Автомобиль окажется не «рабочей лошадкой» с рамой, а машиной на переднеприводной кроссоверной платформе для городской молодежи и активного образа жизни. Кабина предусмотрена только двухрядная. С эмблемой Kia, скорее всего, выйдет идентичный по технике пикап, но с принципиально другим дизайном. Весь вопрос в том, примут ли американцы концепцию легкого грузовичка с несущим кузовом. Впрочем, корейцы будут не первыми: в Штатах давно продается Honda Ridgeline.

Пикап Hyundai все ближе к серии

Модель получит несущий кузов и будет выпускаться только с двойной кабиной.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото с сайта carscoops.com.

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