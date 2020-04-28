Skoda выпустит бюджетный кроссовер по цене Логана

В 2021 году компания Skoda начнет продавать свой новый компактный кроссовер Skoda Kliq, который предназначен для стран с развивающейся экономикой. Его цена составит всего 13 000 долларов.

Kliq построен на платформе MQB-A0. То есть размеры у него не должны быть большими. А вот салон мы ожидаем достаточно просторным, как у всех моделей чешского автопроизводителя. Его дизайн во многом будет напоминать концепт Skoda Vision IN 2019 года (см. фото).

Так как этот кроссовер предназначен для развивающихся стран, то, видимо, от салона не следует ждать чего-то экстраординарного. Да и большого количества современных технологий не ждите. Возможно, в топовой комплектации он получит большой набор современного оборудования и технологий, но не в базе.

В линейку двигателей войдут 1,0 л и 1,5 л бензиновые турбомоторы мощностью 110 л.с. и 150 л.с. соответственно. Коробка передач — 6-ступенчатая МКПП или 7-ступенчатый робот DSG, на выбор. Привод – только передний.

Skoda планирует начать продавать Skoda Kliq в 2021 году. Он предназначен для развивающихся стран. Значит, возможно, Kliq появится и в нашей стране.