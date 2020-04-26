В Сети показали необычную модель ЗАЗ

С недавних пор Запорожский автомобилестроительный завод начал привлекать повышенное внимание иностранных автопроизводителей, что возрождает надежду на возобновление серийного выпуска легковых автомобилей на ЗАЗ. В то же время, автолюбители из тюнинг-ателье «Автоностальгия» решили не ждать и собрали собственный «Запорожец», использовав в качестве базы новый Volkswagen Beetle. Об интересном эксперименте сообщает портал today.

Как понятно из названия, в ателье специализируются на переделке новеньких автомобилей, произведенных всемирно известными автомобилестроительными компаниями, в советские машины. В результате, получаются классические советские машины с техническими характеристиками и «примочками» современных автомобилей.

На этот раз, мастера из ателье задались целью собрать «горбатый» Запорожец ЗАЗ-965, взяв в качестве донора VW Beetle (жук).

Найденный «немец» был избавлен от внешних компонентов, вместо которых, машина получила кузов из стеклопластика. При этом, все ключевые элементы от западного автомобиля остались на своих местах.

Помимо технических характеристик от немецкого автомобиля, в салоне для водителя и пассажира доступны современная медиа-система, кондиционер и прочие современные удобства, недоступные для оригинального «горбатого».

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