Украинцы могут получить дешевые б/у авто из Южной Кореи

В Южной Кореи постепенно отказываются от бензиновых и дизельных автомобилей в пользу гибридных машин и электромобилей. Часть из них может попасть в Украину.

В 2020 году в Южной Корее появятся 700 электрических такси. На покупку каждой такой машины выделят субсидию в размере 15 000 долларов.

Интересно, что скидку в 15 00 долларов на покупку электромобиля, который потом начнут использовать в качестве такси, южнокорейские власти будут выдавать на машины сделанные в разных странах мира, а не только в самой Южной Кореи.

В Южной Корее в последние годы ужесточилось экологическое законодательство. В результате этого автопроизводители вынуждены выпускать автомобили, которые меньше, чем раньше загрязняют воздух. В конце 2019 года в центре Сеула запретили ездить на старых дизельных машинах. Сейчас в этой стране насчитывается около 2,18 млн. авто с дизельным двигателем.

Переход Южной Кореи на экологические транспортные средства приведет к тому, что часть б/у автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами отправятся на продажу в другие страны, возможно, и в Украину.