Украинцы могут получить дешевые б/у авто из Южной Кореи

Украинцы могут получить дешевые б/у авто из Южной Кореи

В Южной Кореи постепенно отказываются от бензиновых и дизельных автомобилей в пользу гибридных машин и электромобилей. Часть из них может попасть в Украину.

В 2020 году в Южной Корее появятся 700 электрических такси. На покупку каждой такой машины выделят субсидию в размере 15 000 долларов.

Интересно, что скидку в 15 00 долларов на покупку электромобиля, который потом начнут использовать в качестве такси, южнокорейские власти будут выдавать на машины сделанные в разных странах мира, а не только в самой Южной Кореи.

В Южной Корее в последние годы ужесточилось экологическое законодательство. В результате этого автопроизводители вынуждены выпускать автомобили, которые меньше, чем раньше загрязняют воздух. В конце 2019 года в центре Сеула запретили ездить на старых дизельных машинах. Сейчас в этой стране насчитывается около 2,18 млн. авто с дизельным двигателем.

Переход Южной Кореи на экологические транспортные средства приведет к тому, что часть б/у автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами отправятся на продажу в другие страны, возможно, и в Украину.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
7 метров над уровнем клумбы: пьяный поляк отправил Suzuki в полет
Пылевая буря привела к крупному ДТП на трассе Киев - Ковель
Uber предложила экс-сотруднику выплатить штраф $180 млн из собственного карманаUber предложила экс-сотруднику выплатить штраф $180 млн из собственного кармана
В Львовской области произошла полицейская погоня со стрельбойВ Львовской области произошла полицейская погоня со стрельбой
В марте автопром сократил производство почти наполовинуВ марте автопром сократил производство почти наполовину
Блок рекламы


Похожие новости
АЗС продолжают снижать стоимость бензина, ДТ и автогазаАЗС продолжают снижать стоимость бензина, ДТ и автогаза
Возле Дубровицы BMW X5 отправил в кювет полицейское автоВозле Дубровицы BMW X5 отправил в кювет полицейское авто
В Украине скоро может возобновиться регистрация б/у автоВ Украине скоро может возобновиться регистрация б/у авто
В Украине построят новый автозаводВ Украине построят новый автозавод
ТОП-3 доступных б/у авто с «неубиваемой» подвескойТОП-3 доступных б/у авто с «неубиваемой» подвеской
5 найбільш надійних автомобілів вторинного ринку5 найбільш надійних автомобілів вторинного ринку
Уникальные кадры краш-теста автобуса ЛАЗУникальные кадры краш-теста автобуса ЛАЗ
В мережі показали незвичайні моделі Луцького автозаводуВ мережі показали незвичайні моделі Луцького автозаводу
В Днепровском районе Киева ночью сгорели четыре автомобиляВ Днепровском районе Киева ночью сгорели четыре автомобиля
Мировые автопроизводители возобновляют производство в ЕвропеМировые автопроизводители возобновляют производство в Европе
Последние новости
Подгружаем последние новости