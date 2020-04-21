В Украине скоро может возобновиться регистрация б/у авто

В Украине на этой неделе Сервисные центры МВД могут возобновить регистрацию б/у автомобилей. Об этом в своем интервью рассказал со ссылкой на инсайдерскую информацию Дмитрий Горбачев из АutoAmerica.

"Есть инсайдерская информация, что во вторник (21 апреля) сервисные центры должны открыться", — заявил Горбачев.

Сервисные центры МВД прекратили регистрировать подержанные машины после введения в Украине карантина из-за коронавируса. А вот новые машины украинцы могут зарегистрировать даже во время карантина.

Между тем, из-за распространения COVID-19 в США и Европе резко снизились цены на б/у автомобили. Эксперты отмечают, что снижение произошло примерно на 20-30%.

Так, если до введения карантина Skoda Octavia А7 2014 года выпуска с пробегом до 200 000 км в комплектации Greenline с 1,6 л двигателем стоила на Старом Континенте от 6 200 евро (+доставка до границ Украины), то сейчас – примерно на 1 400 евро меньше.

Эксперты считают, что в Европе низкие цены на б/у авто будут держаться до окончания карантина. Если же спрос останется небольшим, то стоимость таких машин может продолжить падать.