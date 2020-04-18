KIA вивела на ринок компактний седан за $7 тисяч

Модель Pegas називають здешевленою версією KIA Rio попереднього покоління.

Бюджетна модель пропонується з 95-сильним бензиновим двигуном на 1,4 літра, що працює в парі з 5-швидкісною МКПП або «автоматом» на 4 швидкості.

Залежно від обраної модифікації покупці можуть розраховувати на ABS і EBD, кнопку запуску двигуна, до шести подушок безпеки, салон зі шкіряною обробкою, передову мультимедійну систему з тачскріном, камеру заднього огляду.

На китайському авторинку за найдоступнішу версію седана доведеться заплатити 49 900 юанів, це трохи більше 7 тисяч доларів.