KIA вивела на ринок компактний седан за $7 тисяч

Модель Pegas називають здешевленою версією KIA Rio попереднього покоління.

Бюджетна модель пропонується з 95-сильним бензиновим двигуном на 1,4 літра, що працює в парі з 5-швидкісною МКПП або «автоматом» на 4 швидкості.

Залежно від обраної модифікації покупці можуть розраховувати на ABS і EBD, кнопку запуску двигуна, до шести подушок безпеки, салон зі шкіряною обробкою, передову мультимедійну систему з тачскріном, камеру заднього огляду.

На китайському авторинку за найдоступнішу версію седана доведеться заплатити 49 900 юанів, це трохи більше 7 тисяч доларів.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
7 метров над уровнем клумбы: пьяный поляк отправил Suzuki в полет
В Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головыВ Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головы
Пылевая буря привела к крупному ДТП на трассе Киев - Ковель
В полицию сдался водитель, который насмерть сбил на авто женщину и спрятал ее тело в другой областиВ полицию сдался водитель, который насмерть сбил на авто женщину и спрятал ее тело в другой области
"Мрия" доставила в Польшу 96 тонн защитных костюмов и масок"Мрия" доставила в Польшу 96 тонн защитных костюмов и масок
Блок рекламы


Похожие новости
Kia виводить на ринок новий кросовер за $9 тисячKia виводить на ринок новий кросовер за $9 тисяч
27-річний Запорожець без пробігу продають за 3,5 тисячі доларів27-річний Запорожець без пробігу продають за 3,5 тисячі доларів
Bentley прощается с седаном Mulsanne.Bentley прощается с седаном Mulsanne.
У Hyundai будет седан меньше модели Solaris.У Hyundai будет седан меньше модели Solaris.
Fresco Motors представила электрический седан с впечатляющими характеристикамиFresco Motors представила электрический седан с впечатляющими характеристиками
Следующим электромобилем Jaguar станет седан XJСледующим электромобилем Jaguar станет седан XJ
Флагманский седан Audi обзавелся S-версией.Флагманский седан Audi обзавелся S-версией.
Cadillac выкатил два заряженных седана.Cadillac выкатил два заряженных седана.
Mercedes-AMG A35 выпустили в формате седана.Mercedes-AMG A35 выпустили в формате седана.
Cadillac показал замену сразу трем седанам.Cadillac показал замену сразу трем седанам.
Последние новости
Подгружаем последние новости