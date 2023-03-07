Kia розробляє новий седан Rio: фото

Компанія Kia планує незабаром випустити на ринок седан Kia Rio нового покоління. Фотошпигуни вже його помітили під час дорожніх тестів десь у Швеції.

Kia розробляє новий седан Rio: фото

Наразі автомобілістам пропонують Kia Rio четвертого покоління. Він з'явився у 2017 році. З того часу його кілька разів оновлювали, але поява нового покоління вже цілком назріла з огляду на те, що у світі зараз все змінюється дуже швидко.

Новий седан Rio тестують у суцільному камуфляжі, тому поки важко сказати щось конкретне про його дизайн. Цей автомобіль дуже схожий на Hyundai Sonata нового поклоніння, який також нещодавно замістили під час дорожніх тестів. Тим не менш, між цими двома тестовими автомобілями є певні відмінності. Наприклад, у них різне розташування бічних дзеркал.

У Rio нового покоління буде нова решітка радіатора, нові бампери, видозмінені фари і задні ліхтарі, нові легкосплавні колісні диски. У салоні буде використано більш високоякісні матеріали. Мабуть, відбудуться зміни і в лінійці двигунів, але які конкретно - ще не відомо.

Kia розробляє новий седан Rio: фото

Kia ще офіційно не оголошувала, коли відбудуться дебют Kia Rio нового покоління. Можливо, це станеться у другій половині 2023 року. У продажу він може з'явитися наприкінці 2023 року або на початку 2024 року.

Цікаво, що новий Kia Rio тестують у Швеції. Раніше деякі ЗМІ стверджували, що наприкінці 2023 року в Європі припинять продавати Kia Rio, оскільки розробка компактного автомобіля з двигуном стандарту Євро-7 є надто дорогою і економічно невигідною. Можливо, боси компанії Kia змінили свою думку з цього питання. Також, можливо, новий Rio просто тестують у холодних погодних умовах.

В Україні Kia Rio продавали до початоку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ. Наразі цю модель офіційно в нашій країні не продають.

Kia розробляє новий седан Rio: фото

До речі, в Україні навіть деякий час (з лютого 2021 року до лютого 2022 року) випускали седани Kia Rio, а також крос-хетчбеки Rio X. Їх випускали методом великовузлового збирання на Запорізькому автомобілебудівному заводі. Після початку великого вторгнення російських війск ЗАЗ перестав випускати легкові автомобілі.

Раніше ми розповіли про те, де в Україні продають якісніший бензин.


Максимов Віталій, Тудей





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